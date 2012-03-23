Ученые нашли биологическую разгадку мужского облысения

Американские ученые нашли биологическую разгадку облысения мужчин. Исследователи Университета Пенсильвании пытались выявить, какие именно протеины и гены способствуют потере волос.

У большинства мужчин волосы начинают редеть в среднем возрасте, и до 70 лет у 80% из них наблюдаются заметные залысины. Важную роль играет мужской гормон тестостерон и генетическая наследственность.

Под их влиянием волосяные луковицы становятся слабее. Группа специалистов под руководством Джорджа Коцарелиса изучала образцы кожи головы, взятых у лысых мужчин, а также у пациентов с андрогенетической алопецией в начальной стадии развития. В исследуемых образцах тканей ученые обнаружили избыток простагландина D2.

При этом в коже абсолютно лысых уровень содержания вещества был в три раза выше, чем у лысеющих мужчин, сообщает medportal.ru.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах установлено, что волосяные фолликулы, обработанные простагландином D2, производили короткие волосы. Кроме того, при воздействии на фолликулы одним из производных простагландинов - циклопентаноном - рост волос полностью останавливался. Наличие же простагландина F2-альфа, напротив, стимулировало процесс роста шевелюры.

Ученые выяснили, что белковый рецептор GPR44 блокирует действие простагландина D2. Данные открытия позволят разработать новый подход к лечению андрогенетической алопеции.