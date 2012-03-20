Ученые выяснили, как изменится уровень моря при таянии всего льда на Земле

Американские ученые выяснили, как изменится уровень Мирового океана при таянии всего объема льда на нашей планете. Даже если человечеству удастся не перейти границу в два градуса Цельсия, обозначенную Межправительственной группой экспертов по изменению климата как "стабильная", этот процесс неизбежен.

"Естественное состояние планеты при таком количестве углекислого газа в атмосфере и таких температурах подразумевает уровень Мирового океана примерно на 20 метров выше нынешнего", - заявил руководитель исследования, сотрудник подразделения естественных наук Национального научного фонда США Ричард Лэйн.

Ученые из США и Новой Зеландии сравнили современные климатические процессы с тем, что происходило на Земле 2,7-3,2 миллиарда лет назад, передает РИА Новости. В тот период эпохи Плейстоцена количество парниковых газов в атмосфере и температуры у поверхности планеты были схожи с современными параметрами.

По мнению авторов исследования, этот процесс может занять сотни или даже тысячи лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geology.

По словам Ричарда Лэйна, когда разница в объемах воды, которые пока "запасены" в виде льда на территории Гренландии и Антарктиды, попадет в океан полностью, мир будет выглядеть совсем по-другому". "Более 70% населения окажутся вынуждены сменить место жительства или будут затоплены", - сказал ученый.