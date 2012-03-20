Российские космонавты экипажей МКС-32/33 проходят подготовку в НАСА

В течение нескольких недель Юрий Маленченко и Роман Романенко из состава 32/33-й длительной экспедиции на МКС продолжали изучение вопросов, связанных с работой американского сегмента Международной космической станции.

В их числе функционирование систем жизнеобеспечения, инвентаризации и связи, бортовые профилактические средства, а так же медицинские аспекты подготовки. Космонавты Роскосмоса отрабатывали типовые операции (routine ops), выполняемые ежедневно на американском сегменте.

В программе сессии, кроме того, были запланированы и проведены встречи космонавтов с руководством Космического центра имени Джонсона, руководителями американской программы МКС и полета МКС в НАСА.

Завершается пребывание российских космонавтов в США традиционной «cake ceremony». На это мероприятие собираются все специалисты Космического центра им. Джонсона, принимавшие участие в подготовке. Космонавты 32/33-й длительной экспедиции на МКС - Юрий Маленченко (Роскосмос), Санита Уилльямс (НАСА) и Акихико Хошиде (ДжАКСА) поблагодарили команду Центра за совместную работу и разрезали специально изготовленные торты с изображением экипажных эмблем, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В ближайшие дни российские члены экипажей прибудут в подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина для продолжения подготовки к космическому полету.

Юрий Маленченко, Санита Уилльямс и Акихико Хошиде готовятся сменить экипаж 30/31-ой длительной экспедиции на МКС, находящийся в настоящее время на борту станции.