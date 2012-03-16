Роскосмос не свернет проекты по исследованию планет Солнечной системы

В Роскосмосе опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что российское космическое агентство свернет проекты по исследованию планет и других объектов Солнечной системы.

По данным Роскосмоса, в рамках Федеральной космической программы России на период 2006-2015 годов предусмотрено выполнение около двух десятков проектов научного назначения. «Планируются экспедиции к Луне. В перспективе в рамках проектов «Марс-Грунт» и «Лаплас-П» планируются миссии к Марсу и Юпитеру.

Работы по проектам «Венера-Д», «Марс-Грунт», «Меркурий-П», «Сокол-Лаплас», запланированные в Федеральной космической программе до 2015 года, в настоящее время находятся на этапе научно-исследовательских работ», - рассказал представитель Роскосмоса.

Российскими специалистами создаются космические комплексы для исследования параметров процессов распространения низкочастотных волн в магнитоактивной плазме магнитосферы Земли (проект «Резонанс») и для гелиофизических исследований в ближайшей окрестности Солнца - проект «Интергелиозонд», передает Интерфакс.

Представитель Роскосмоса отметил, что в интересах повышения надежности работы научной аппаратуры и с учетом приоритетов РАН, принято решение перенести начало работ по ряду проектов на период после 2015 года.