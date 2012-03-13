Шедевр приладожского судостроения, затонувший 150 лет назад, нашли подо льдом

Шедевр приладожского судостроения - новгородский струг с грузом гранита, затонувший более 150 лет назад в Финском заливе Ленобласти начали изучать археологи экспедиции "Память Балтики", рассказал руководитель Константин Шопотов.

"В выходные мы провели подледные погружения в районе бухты Дальняя. Больше 20 лет назад мы нашли здесь новгородский струг, но серьезно исследовать начинаем его только сейчас", - сказал глава экспедиции.

Шопотов напомнил, что в конце лета археологи провели первое предварительное изучение, подняв с затонувшего корабля находку.

"Под мачтой мы нашли красномедную монету 1842 года с вензелем Николая I. Ее положили туда, когда строили струг", - рассказал ученый, передает РИА Новости.

Шопотов отметил, что струги предназначались для перевозки грузов и переброски войск. На борту найденного специалистами в Ленобласти корабля - гранитные блоки.

Он добавил, что пока ни одной из подводных экспедиций не удавалось найти струг. Главная задача археологов - реконструировать конструкцию судна. Для подробного изучения этого шедевра приладожского судостроения и постановки его на учет археологам потребуется несколько лет.