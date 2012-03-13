Испанские учёные обнаружили бактерии, пожирающие нефтепродукты

Группу морских бактерий, способных помочь человечеству в борьбе с нефтяными разливами обнаружили учёные экспериментальной станции "Саидин" в Гранаде на юге Испании. Они питаются маслянистыми соединениями, полученными из нефти.

Первоначальные образцы были взяты в 2006 году с участков морского дна у острова Сиес в Галисии. В этом месте в 2004 году произошел разлив нефти с танкера "Престиж". Вылившееся топливо смешалось с песком и образовало слоистые отложения. Среди взятых проб ученые обнаружили различные бактерии, которые они тщательно исследовали.

"Постепенно были отобраны только микроорганизмы, способные разлагать определенные вещества, в первую очередь нафталин", - сообщила руководитель проекта Сильвия Маркес Мартин, передает ИТАР-ТАСС.

Данное высокотоксичное соединение опасно для здоровья человека, и его чрезвычайно трудно уничтожить.

Существующие на сегодняшний день технологии не только сложны и дороги, но и опасны, они также могут привести к загрязнению окружающей среды. Использование бактерий поможет ликвидировать эту угрозу.

Этот вид морских микроорганизмов малоизвестен, потому что они находятся в труднодоступных местах, там, где нет кислорода, и их изучение уникально. Для продолжения исследований в лаборатории была создана естественная среда, в которой смогли культивировать бактерии. Начатые эксперименты продлятся еще несколько месяцев, окончательные выводы ученых планируется представить в 2013 году.

Лишь когда будет точно установлено, как развиваются эти бактерии, каким образом они уничтожают токсичные соединения, ученые смогут понять, как применить полученные знания для разработки эффективных методов устранения последствий разливов нефти, в том числе с использованием этих микроорганизмов, считает Маркес Мартин.