Запущена первая в России установка для точной датировки исторических находок

Сибирские физики создали и запустили первый в России ускорительный масс-спектрометр, который позволяет с высокой точностью датировать археологические находки и геологические породы, изучать состав атмосферы и ткани организмов разных периодов.

Масс-спектрометр установлен в центре коллективного пользования СО РАН "Геохронология кайнозоя". С его помощью производят сверхчувствительный анализ изотопного состава углерода, что дает возможность датировать возраст найденных древних предметов с точностью до нескольких сотен лет.

Средняя стоимость такого анализа в мире составляет от 500 до 1 тысячи долларов, поэтому самое главное - это освоить технологию подготовки образца, чтобы для точной датировки хватило двух-трех анализов. Погрешность измерений на первом российском ускорительном масс-спектрометре в Новосибирске удалось довести до 0,4%, сообщает РИА Новости.

Одним из первых пробных образцов для датировки методом радиоуглеродного анализа стала кость бизона, случайно найденная физиками под зданием Института Ядерной Физики имени Будкера в 1990-е годы во время строительства подземного тоннеля для одного из коллайдеров института. Ускорительный масс-спектрометр определил возраст находки - около 27 тысяч лет.





