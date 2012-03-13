Слияние Венеры и Сатурна обещает миру спокойствие

Прекрасное небесное явление - сближение Венеры и Юпитера - смогут видеть сегодня ночью жители Северного полушария Земли. Эти две самые яркие планеты Солнечной системы так близко подошли сейчас друг к другу, что создали сияющую пару.



Увидеть этот космический феномен можно будет невооруженным глазом. Для землянина эти две планеты разделят всего 3-4 сантиметра.

Астрологи очень положительно реагируют на это явление, сообщает ИТАР-ТАСС. Небесное слияние Любви и Власти обещает миру в ближайшие недели стабильность и спокойствие.



