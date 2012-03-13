В Австралии найдены останки самого древнего существа

Остатки губки Coronacollina acula найдены палеонтологами в эдиакарских отложениях Австралии. Находка названа сенсацией, так как в те времена у животных еще не было твердых частей.





Возраст губки, как считают ученые, 550 миллионов лет.

Коронаколлина представляла собой относительно некрупную губку высотой до трех-пяти сантиметров. Цилиндрическое тело венчали три выроста, от промежутков между которыми к дну отходили четыре иглы-спикулы. Судя по всему, они использовались в качестве каркаса, удерживающего тело губки в приподнятом состоянии.

Эти животные вели прикрепленный образ жизни и не были способны к заметным движениям.