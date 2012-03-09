«Бриз-М» прибыл для подготовки к запуску космического аппарата «Интелсат 22»

На Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» для запуска телекоммуникационного космического аппарата «Интелсат 22», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На аэродром "Юбилейный" разгонный блок доставил тяжелый транспортный самолет АН-124–100 «Руслан» российской авиакомпании «Полет», являющейся основным перевозчиком крупногабаритных грузов ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Разгонный блок «Бриз» транспортирован на пл. 92 космодрома Байконур и установлен в стенд в монтажно–испытательного корпуса 92А-50, где специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева начнут его предстартовую подготовку.

Запуск космического аппарата «Интелсат 22» запланирован на конец марта текущего года.

КА «Интелсат 22» является одним из четырех космических аппаратов, изготавливаемых компанией Boeing, которые обновят и дополнят существующую группировку телекоммуникационных спутников Intelsat. Космческий аппарат «Интелсат 22»предназначен для услуг связи, том числе, для обслуживания сетей передачи данных и видеосервисов в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Разгонный блок «Бриз-М» и ракета-носитель «Протон-М» разработаны и изготовлены в Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева (Москва).