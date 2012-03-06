Быстрая езда на велосипеде позволяет увеличить продолжительность жизни

Быстрая езда на велосипеде увеличит продолжительность жизни, уверены датские медики, изучавшие в течение 18 лет 5106 мужчин и женщин в возрасте 21-90 лет.





Согласно выводам ученых, для получения благоприятного для здоровья эффекта от езды на "железном коне" необходимо набрать достаточную скорость, чтобы участился пульс велосипедиста.

"Двухчасовая велопрогулка не принесет особой пользы, если вы едете медленно, наслаждаясь пейзажем, - сказал координатор исследования, кардиолог Петер Шнор в интервью информационному агентству Ритсаус Бюро. - Если же вы помчитесь "с ветерком", то наверняка проживете дольше тех, кто ездит как улитка", - пишут интернет-СМИ.