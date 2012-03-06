Ученые предупредили о сильной магнитной буре (ВИДЕО)

Самую мощную за последний месяц вспышку на Солнце зафиксировали приборы космической лаборатории НАСА. Ученые предупреждают о сильной магнитной буре.

Влияние солнечной активности на Земле ощутят уже сегодня вечером. Эксперты установили, что выбросы плазмы в последнее время происходят из одной и той же области Солнца, передает Вести.ру. В настоящее время эта активная зона находится на противоположной стороне светила, поэтому вред от вспышек невелик. Но по мере вращения Солнца она окажется как раз напротив Земли.

Руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Сергей Гайдаш подтвердил, что на Солнце в ночь на понедельник произошла мощная рентгеновская вспышка.По словам Гайдаша, вспышка такой мощности последний раз была 27 января, когда активная область 1402 стала источником вспышки класса X2.

По словам ученого, начиная с вечера 6 марта можно ожидать приход ударной волны и начало магнитной бури. "Уже сейчас идет малое протонное возрастание - рост потока протонов в окрестностях Земли", - сказал ученый.

Он также отметил, что активная область 1429 может преподнести еще много сюрпризов.