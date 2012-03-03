Ученые поймали кислород на спутнике Сатурна Дионе

Исследователям удалось поймать кислород на одном из спутников Сатурна Дионе. Представители международной группы ученых считают, что кислород может присутствовать на всех ледяных лунах газового гиганта.

Для определения состава экзосферы Дионы специалисты изучили старые данные с детектора плазмы аппарата Cassini.

Ранее исследователи выявили на этом спутнике Сатурна атмосферу (учитывая её крайнюю разрежённость, учёные назвают её — экзосферой).

Ионы кислорода поймал датчик: они происходят при ионизации нейтральных атомов, которых там не так уж и мало. Источник кислорода объясним: заряжённые частицы из мощного радиационного пояса Сатурна разделяют водяной лёд на водород и кислород, передает BBC.

Один из авторов работы Эндрю Коутс из университетского колледжа Лондона пояснил:«Энергичные частицы попадают в ледяную поверхность, водород теряется, а молекулярный кислород остаётся в качестве экзосферы».

По данным ученых, это может также происходить во внесолнечных планетных системах. Исследователи сделали вывод о системе Сатурна - кислородная Диона присоединилась в этом плане к Рее и кольцам.