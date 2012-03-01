Ученые обнаружили ген бессмертия (ВИДЕО)

Учёные из университета Ноттингема обнаружили ген, который по праву можно назвать "геном бессмертия".Плоские черви – планарии известны своей способностью регенерировать.

В ходе исследования ученый поделили тело планарии на 20 частей. Через некоторое время из клеток выросли 20 клонов существа. Старые или повреждённые ткани они просто заменяют новыми. Но зоологам пока не известно, как черви получают такое потенциальное бессмертие.

По словам доктора Азиза Абубэйкера, изучали два типа плоских червей, обладающих половым и бесполым размножением, передает Вести.ру.

Представители второй группы просто делят тело пополам, давая жизнь двум новым организмам. Оба вида выращивают новые мышцы, кожу, внутренние органы и мозг.

По словам специалистов, стволовые клетки могут дать жизнь новым клеткам ограниченное количество раз. Клетки не могут делиться бесконечно, ткани постепенно начинают стареть. И происходит это из-за укорочения теломер - концевых участков хромосом клетки, которые становятся меньше с каждым делением клетки и соответствующей передачей генетического материала. Постепенно теломеры уменьшаются так, что теряют способность защищать концы ДНК.

Начинаются необратимые процессы. Пример - старение кожи у человека. Но плоские черви каким-то образом обманывают природу. По мнению доктора Абубэйкера, плоские черви каким-то образом поддерживают длину кончиков хромосом во взрослых стволовых клетках.З

а процесс обновления теломер отвечают ферменты теломеразы. Но по мере взросления и последующего старения клетки теряют эту способность.

Исследователи определили, какой ген отвечает у плоских червей за работу теломераз, и "отключили" его. Они доказали, что ген тот. Учёные из Ноттингема попытались воспроизвести эксперимент на червях с половым размножением. Они установили, "ген бессмертия" работает в их организмах по-другому. Сохранить длину теломер не удалось.

Абубэйкер считает, что со временем плоские черви либо продемонстрируют укорочение теломер при выключении гена, или проявят какой-то другой механизм сохранения клеток.