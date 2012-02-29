Ученые считают, что одиночество - это заразная болезнь

Американские ученые сделали вывод, что одиночество - это заразная болезнь. Медики в США десять лет проводили исследование в котором принимали участие 5000 человек.

Согласно итогам исследования, общение с одиноким человеком на 50% увеличивает шанс стать таким же одиноким. Общение с одинокими друзьями друзей влияет на так значительно, увеличивает шанс стать одиноким только на 25%.

Американкие ученые считают, когда у человека нет второй половинки, он начинает отрицательно влиять на окружающих. Плохое настроение одинокого человека может передаваться окружающим, и люди заражаются одиночеством и начинают минимально сводить свои контакты. Получается, как при вирусном заболевании, половина окружения одинокого человека подхватывает заразу одиночества и распространяет ее дальше.