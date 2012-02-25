Луна может покинуть орбиту Земли?

Космический аппарат НАСА обнаружил признаки геологической активности на Луне. Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) передал изображения, как меняется поверхность Луны, образуя долины на нескольких небольших ее участках.



Ученые предполагают, что эта геологическая активность произошла менее чем 50 миллионов лет назад , что совсем немного, учитывая ее возраст, который составляет более 4,5 миллиардов лет. Команда астрономов НАСА в ходе анализа изображений высокого разрешения обратила внимание на специфические траншеи, указывающие на разрывы лунной коры. Эти линейные долины, известные как грабены, образуются на поверхности в результате растягивания и разрыва коры планеты или другого небесного тела. Несколько относительно свежих грабенов были найдены по всей поверхности Луны.

Исследователи предположили, что Луна сейчас сжимается из-за охлаждения пока еще горячего ядра. Таким образом, грабены как бы показывают силу этого сжатия. По расчетам специалистов, сила сжатия Луны невелика, а это означает, что в отличие от планет земной группы, Луна не полностью расплавилась, когда формировалась. Скорее всего, она лишь была покрыта океанами расплавленной породы. Грабены стали неожиданным открытием для ученых. Они показывают, что Луна все еще геологически активна и требуется переосмысление некоторых представлений о спутнике нашей планеты. Ученые продолжат наблюдения за грабенами и будут контролировать их рост, для того, чтобы создать детальную модель поведения Луны.