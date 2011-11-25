"Фобос-Грунт" попытаются утопить, если удастся включить двигатели

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25 ноября 2011, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото НПО имени Лавочкина

Траекторию свода с орбиты и провести последующее затопление межпланетной станции "Фобос-Грунт" российские специалисты смогут рассчитать только в том случае, если удастся запустить двигатели станции.

Если же движения аппарата останется бесконтрольным, то по данным американской системы контроля космического пространства российская автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" может упасть на Землю уже 26 ноября.



"Говорить о том, что можно безопасно свести с орбиты "Фобос-Грунт" можно будет лишь тогда, когда будет получен контроль над двигательной установкой. Недостаточно просто включить двигатели на торможение: необходимо сделать это несколько раз и в строго определенный период времени, с тем, чтобы придать станции необходимый тормозной импульс на свод с орбиты", - , сообщил РИА Новости один из баллистиков.

Он отметил, что проводить аналогию с операцией по затоплению российской станции "Мир", блестяще рассчитанной и проведенной российскими баллистиками в марте 2001 года, в случае с "Фобос-Грунтом" не приходится.

"Станция "Мир" была управляема и слушалась команд на протяжении всего этапа полета, вплоть до входа в плотные слои атмосферы Земли, где она начала гореть и распадаться на фрагменты. Кстати, для безопасного сведения станции с орбиты применялись, в том числе, двигательные установки космического грузовика "Прогресс", пристыкованного к станции. В случае с "Фобос-Грунтом" у нас нет не то что грузовика, а пока нет даже возможности точно понять, что происходит на борту, не говоря уже о контролируемом запуске двигателей на торможение", - пояснил собеседник агентства.

Он призвал относиться к информации о получении первых телеметрических данных со сдержанным оптимизмом.

"То, что получена телеметрия со станции, подтверждает лишь то, что радиокомплекс действует. Однако пока, по нашим данным, полученного объема и качества самой телеметрии крайне мало для того, чтобы понять, что происходит на борту "Фобос-Грунта", - заключил специалист.

"АН" писали, что в четверг российские специалисты на Байконуре получили телеметрические данные с межпланетной станции, которые удалось расшифровать, что может помочь выяснить происходящее на борту аппарата.

Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт", первая за 15 лет российская АМС, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса, после запуска в ночь на 9 ноября не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и находится на опорной околоземной орбите. С аппаратом не удавалось связаться в течение двух недель.

Говорить о выполнении первоначальной миссии аппарата, то есть о полете к спутнику Марса, по словам специалистов, уже не приходится. Бывший командующий армией предупреждения о ракетном нападении генерал-лейтенант Николай Родионов в четверг заявил о том, что аппаратуру "Фобоса-Грунта" мог вывести из строя американский радар.