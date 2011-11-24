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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Специалисты расшифровали информацию с "Фобос-Грунта", но миссия провалилась

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Графика телеканала "Россия 1"
Графика телеканала "Россия 1"

Российские специалисты расшифровали телеметрическую информацию с аппарата "Фобос-Грунт". В отличие от предыдущей попытки в этот раз расшифровка прошла успешно.

В результате удалось получить сведения о состоянии аппарата, однако подробности о работоспособности его систем пока неизвестны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"АН" писали, что в четверг станция слежения на Байконуре установила связь с "Фобос-Грунтом". Российским специалистам удалось связаться с аппаратом и принять с него телеметрическую информацию.

Говорить о выполнении первоначальной миссии аппарата, то есть о полете к спутнику Марса, по словам специалистов, уже не приходится.  Бывший командующий армией предупреждения о ракетном нападении генерал-лейтенант Николай Родионов в четверг заявил о том, что  аппаратуру "Фобоса-Грунта" мог вывести из строя американский радар.  

"К сожалению, марсианское "окно", то есть наилучшее время для старта, уже закрыто, а запасов топлива на аппарате не хватит, чтобы завершить миссию", - сказал эксперт. Перенацеливать станцию для полета к какой-нибудь другой планете тоже не имеет смысла, поскольку его бортовое оборудование было "заточено" именно на миссию к Фобосу.

ЛБ

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