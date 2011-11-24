"Фобос-Грунт" заговорил с Байконуром

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24 ноября 2011, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Станция слежения на Байконуре установила связь с "Фобос-Грунтом". Российским специалистам удалось связаться с аппаратом и принять с него телеметрическую информацию, сейчас идёт её расшифровка.

Пока все проходит успешно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники на космодроме.

Почему связь не удавалось установить ранее, пока не говорят.

"АН" писали, что экс-командующий армией предупреждения о ракетном нападении генерал-лейтенант Николай Родионов в четверг заявил о том, что аппаратуру "Фобоса-Грунта" мог вывести из строя американский радар .

Накануне связь с "Фобосом" удалось установить станции слежения в ночь на четверг. Во время второго сеанса связи,специалистам австралийской станции находящейся в ведении Европейского космического агентства, удалось получить телеметрию, которую они передали российским коллегам в НПО имени Лавочкина. Днем того же дня стало известно, что полученные данные не поддаются расшифровке.

Напомним, старт космической станции "Фобос-Грунт" состоялся 9 ноября. Спустя два часа после запуска возникли неполадки - не включился маршевый двигатель. В результате аппарат остался на околоземной орбите с периодом обращения примерно 90 минут. До последнего времени попытки установить связь с аппаратом заканчивались неудачно.

Главной целью "Фобос-Грунта" должен был стать марсианский спутник Фобос. Аппарат должен был высадиться на поверхность, собрать образцы грунта и отправить их обратно на Землю.

Стоимость миссии составляла 5 миллиардов рублей, в то время как станция была застрахована на 1,2 миллиарда.