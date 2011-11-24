Аппаратуру "Фобоса-Грунта" мог вывести из строя американский радар, заявил в четверг экс-командующий армией предупреждения о ракетном нападении генерал-лейтенант Николай Родионов.
"Боюсь, как бы не повлияло мощное электромагнитное излучение этих станций на аппаратуру управления нашего межпланетного зонда", - предположил Родионов.
Кроме того, по его словам, Россия должна быть обеспокоена размещением на Аляске и в Норвегии мощных американских радаров, которые входят в состав создаваемой глобальной противоракетной обороны США, передаёт Интерфакс АВН.
"По сути дела, строя такие станции, США хотят использовать в интересах своей противоракетной обороны ионосферу", - сказал Родионов.
Между тем, в Роскосмосе пока не могут определить причины аномального поведения космического аппарата "Фобос-Грунт" на околоземной орбите.
"АН" писали, что с российской межпланетной станцией "Фобос-Грунт" вновь связались, более того, даже получили телеметрическую информацию. "Фобос-Грунт" нашёлся в ночь на среду.
Напомним, старт "Фобос-Грунта" с космодрома Байконур состоялся 9 ноября. Связь с ним была сразу же утеряна.