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23 ноября 2011, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Роскосмоса анализируют информацию, полученную со станций европейского космического агентства, которые установили связь с аппаратом "Фобос-Грунт", сообщила в среду пресс-секретарь руководителя ведомства Анна Ведищева.

По данным центра управления в германском Дармштадте, полученная информация говорит о том, что "Фобос-Грунт" жив. Это самое главное, отмечает Интерфакс.

Стартовая батарея космического аппарата должна была исчерпать ресурсы уже давно. Факт установления контакта говорит о том, что панель солнечной батареи, по всей видимости, раскрылась успешно. Теперь самое главное привести космический зонд в полностью рабочее состояние.

"АН" писали, что потерянный 9 ноября "Фобос-Грунт" вышел на связь во вторник.

Напомним, автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" была запущена 9 ноября с космодрома Байконур. Она вышла на низкую околоземную орбиту, с которой за счет двух включений маршевой двигательной установки должна была перейти на отлетную траекторию от Земли к Марсу. По неизвестным пока причинам система управления не выдала команду на первое включение установки.