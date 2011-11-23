"Фобос-Грунт" нашёлся и вышел на связь с Землёй

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23 ноября 2011, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rus.ruvr.ru

"Фобос-Грунт" нашёлся. Российский космический аппарат, запущенный к спутнику Марса впервые после нештатного запуска с Байконура 9 ноября вышел на связь.

Минувшей ночью европейские станции получили сигнал с застрявшего на орбите "Фобоса", передаёт "Интерфакс". А это значит, что станция ещё может быть управляема.

"АН" писали, что потерявшие надежду возобновить связь с аппаратом специалисты "Роскосмоса" уже ведут расчёты координат его падения на Землю. По мнению других специалистов "Фобос-Грунт" мог улететь в глубь Солнечной системы.