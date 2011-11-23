Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

"Фобос-Грунт" нашёлся и вышел на связь с Землёй

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rus.ruvr.ru
Фото с сайта rus.ruvr.ru

"Фобос-Грунт" нашёлся. Российский космический аппарат, запущенный к спутнику Марса  впервые после нештатного запуска с Байконура 9 ноября вышел на связь. 

Минувшей ночью европейские станции получили сигнал с застрявшего на орбите "Фобоса", передаёт "Интерфакс". А это значит, что станция ещё может быть управляема.

"АН" писали, что потерявшие надежду возобновить связь с аппаратом специалисты "Роскосмоса" уже ведут расчёты координат его падения на Землю. По мнению других специалистов "Фобос-Грунт" мог улететь в глубь Солнечной системы.

ЛБ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан