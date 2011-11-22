//Наука
Роскосмос рассчитает координаты места падения фрагментов "Фобос-Грунт"
22 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
22 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей…
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Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление…
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Вмешательство других стран и угрозы безопасности обозначены главными темами в приветственной речи Владимира Путина участникам съезда. В Казани начался саммит разведок…
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Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли…
Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США. В Сети тут же схему эмиграции…
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Происшествия
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Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен…
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник оценил заявление американского генерала о том, что Россия…
В пресс-службе управления Народной Милиции ЛНР сообщили, что в Донбассе произошла массовая драка между украинскими военными. В потасовке принимали участие пехотинцы…
У Вооруженных сил Украины есть «секретный план» по военному захвату самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение содержится в материале, опубликованном…
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На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается…
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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении…
Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман…
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Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной…
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