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//Наука

Роскосмос рассчитает координаты места падения фрагментов "Фобос-Грунт"

22 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

 

Специалисты Роскосмоса рассчитают примерные координаты места падения фрагментов "Фобос-Грунт" не ранее чем за сутки до возможного события, об этом на пресс-конференции в ЦУП заявил заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов.
"По-разному может быть ориентирован аппарат, особенно если он неуправляемый, поэтому предсказывать больше чем за сутки (район падения) практически бесполезно. Более точные результаты получают за половину суток", - сказал Давыдов.
Напомним, межпланетная станция "Фобос-Грунт" не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и находится на околоземной орбите с 9 ноября.  

 

ЕП

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