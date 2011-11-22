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22 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Роскосмоса рассчитают примерные координаты места падения фрагментов "Фобос-Грунт" не ранее чем за сутки до возможного события, об этом на пресс-конференции в ЦУП заявил заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов.

"По-разному может быть ориентирован аппарат, особенно если он неуправляемый, поэтому предсказывать больше чем за сутки (район падения) практически бесполезно. Более точные результаты получают за половину суток", - сказал Давыдов.

Напомним, межпланетная станция "Фобос-Грунт" не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и находится на околоземной орбите с 9 ноября.