Вернувшиеся на Землю космонавты чувствуют себя удовлетворительно (ВИДЕО)

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22 ноября 2011, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.ru

Вернувшихся на Землю космонавтов - россиянина Сергея Волкова, астронавта НАСА Майкла Фоссума и астронават японского космического агентства ДЖАКСА Сатоси Фурукаву - обследуют с помощью дистанционной медицинской системы.

По словам представителей ЦУПа, состояние членов экипажа корабля "Союз", сегодня утром приземлившегося севернее казахстанского города Аркалыка, удовлетворительное.



Посадку и обнаружение спускаемого аппарата обеспечивали 15 вертолетов и самолетов поисково-спасательных служб. Как сообщали "АН", примерно в 6.25 мск, капсула корабля "Союз" с тремя космонавтами на борту приземлилась. В районе посадки температура воздуха минус 15 градусов. Космонавтов посадили в кресла и сразу накрыли теплыми одеялами. Космонавтов доставят вертолетами в Кустанай. Оттуда Сергей Волков вылетит спецрейсом в подмосковный Чкаловский, а американец Фоссум и японец Фурукава сразу отправятся на послеполетную реабилитацию в США.



Космонавты пробыли на МКС 162 дня.