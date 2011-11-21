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//Наука

Американские учёные: дверные проёмы вызывают провалы в памяти

21 ноября 2011, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

Американские исследователи объяснили, почему люди зачастую моментально забывают, зачем именно они пошли в другую комнату, кухню или же ванную, и не могут вспомнить, что им было там нужно.

Группа психологов под руководством профессора Габриэль Радвански из американского университета Нотр-Дам, расположенного в городе Саут-Бенд, штат Индиана, изучила этот феномен, который уже получил название "проблема дверного проема", пишет научный журнал Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Согласно полученным данным, мозг идентифицирует каждую комнату с новым событием и устанавливает для нее особый маркер. Дверной проем кладет конец старому эпизоду и начинает новую "главу", что создает трудности при восстановлении памяти о прошлом эпизоде, передаёт newsru.co.il.

Чтобы побороть этот неприятный эффект, профессор Радвански предлагает применять метод "материализованного напоминания". Так, например, если вы идете из гостиной в кухню, чтобы перекусить, и, переступая порог, забываете о своей цели, то захваченная со стола чашка поможет вспомнить о ней.

Если же чашки в гостиной нет, то можно сложить ладонь в форме миски – и тогда, выйдя в кухню, вы вспомните о том, что собирались там делать. А если вы переходите из комнаты в комнату в поисках ножниц, скрестите пальцы, чтобы не забыть о своей цели.

ЛБ

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