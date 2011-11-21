На Байконуре проводится заправка баков высокого давления блока Бриз-М

//Наука

21 ноября 2011, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и китайским телекоммуникационным космическим аппаратом «АзиаСат-7», намеченному на 25 ноября, сообщает Роскосмос.

Ракета космического назначения в воскресенье была перевезена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на техническую заправочную станцию, где проводится заправка баков высокого давления разгонного бока «Бриз-М».

Вечером в понедельник на заседании Государственной комиссии должно быть принято решение о вывозе РКН на стартовый комплекс.

Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и китайским телекоммуникационным космическим аппаратом «АзиаСат-7» намечен на 23.10 мск 25 ноября.