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20 ноября 2011, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта land-russia.narod.ru

В Алтайском крае на родине Василия Шукшина на горе Пикет, на которой установлен памятник знаменитому писателю и актеру, археологи обнаружили древнее городище, относящееся к 8-7 векам до нашей эры.

Оно служило местным племенам военным форпостом, отделяющим степной Алтай от предгорий. К такому выводу пришли ученые Алтайского государственного университета по результатам проведенных раскопок.

Городище на Пикете - "первый надежно датируемый и археологически установленный факт фортификационного сооружения на Алтае," - сообщил накануне кандидат исторических наук Дмитрий Панин, передаёт ИТАР-ТАСС.

Как отмечают археологи, Пикет хранит в себе еще множество исторических тайн. Городище из 57 жилищ с трех сторон было защищено катуньским берегом, с четвертой - искусственным рвом.

"Появление этого городища связано с давлением скифских племен с территории современного Казахстана. Кочевники проникали на Алтай, вытесняли местное население предшествующей эпохи Бронзы. Они были вынуждены поселится как раз в междуречье Бии и Катуни", - говорит Дмитрий Панин.

Он отмечает интересный факт: во время раскопок на месте городища практически не обнаружены орудия из металла, а найдена в основном лишь керамика.

"Казалось бы, конец эпохи Бронзы, пик цветного литья, а люди использую каменные предметы. По всей видимости, они были оторваны от традиционных рудных источников", - считает ученый.

По мнению археологов, основные открытия на древнем городище еще впереди. Из 57 жилищ пока раскопано лишь одно.

Гора Пикет, расположенная в селе Сростки, известна далеко за пределами Алтайского края. За ней закрепилась слава любимого места Василия Шукшина, где он размышлял о жизни, глядя с горы на реку Катунь. На Пикете ежегодно проходит Всероссийский Шукшинский фестиваль.