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20 ноября 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты НАСА отложили на сутки - до 26 ноября - запуск к Марсу нового марсохода Curiosity ("Любопытство"), сообщает в воскресенье пресс-служба американского аэрокосмического агентства.

Запуск ракеты "Атлас-5" с марсоходом отложен на сутки для того, чтобы специалисты могли поменять аккумулятор системы прекращения полета.

Ранее запуск планировался на 25 ноября, новый срок запуска назначен на 26 ноября.

Стартовое окно продолжительностью 1 час 43 минуты открывается в 10.02 по времени Восточного побережья США (19.02 мск). Ракета стартует со стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Марсоход Curiosity должен совершить посадку в кратере Гейла. Новый марсоход пойдет несколько дальше стратегии "следуй за водой", которая используется в последних миссиях по исследованию Марса. Помимо воды, приборы на его борту позволят обнаружить органические вещества - "строительные блоки" жизни."Любопытный" марсоход доберется до Марса в августе 2012 года.