Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

НАСА отложило запуск "любопытного" марсохода к Красной планете на сутки (ВИДЕО)

20 ноября 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты НАСА отложили на сутки - до 26 ноября - запуск к Марсу нового марсохода Curiosity ("Любопытство"), сообщает в воскресенье пресс-служба американского аэрокосмического агентства.

Запуск ракеты "Атлас-5" с марсоходом отложен на сутки для того, чтобы специалисты могли поменять аккумулятор системы прекращения полета.

Ранее запуск планировался на 25 ноября, новый срок запуска назначен на 26 ноября.

Стартовое окно продолжительностью 1 час 43 минуты открывается в 10.02 по времени Восточного побережья США (19.02 мск). Ракета стартует со стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Марсоход Curiosity должен совершить посадку в кратере Гейла. Новый марсоход пойдет несколько дальше стратегии "следуй за водой", которая используется в последних миссиях по исследованию Марса. Помимо воды, приборы на его борту позволят обнаружить органические вещества - "строительные блоки" жизни."Любопытный" марсоход доберется до Марса в августе 2012 года.

ЛБ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…