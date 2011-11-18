Путин: Россия и Франция работают над совместным космическим носителем

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18 ноября 2011, 16:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Российские и французские учёные работают над созданием перспективного космического носителя, заявил в пятницу премьер-министр РФ на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой.

Владимир Путин напомнил, что в октябре с космодрома Куру во французской Гвиане впервые стартовала ракета-носитель "Союз", которая вывела два спутника связи для европейской навигационной системы "Галилео", передаёт радио "Маяк".

Следующим шагом станет создание принципиально нового, перспективного космического носителя. Российские и французские ученые, инженеры в рамках проекта "Урал" уже ведут разработку в этом направлении, заявил премьер в ходе пресс-конференции по итогам российско-французского межправительственного семинара.