Роскосмос продолжает подготовку к запуску китайского спутника АзиаСат-7

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18 ноября 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Продолжаются работы по подготовке к пуску российской ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», сообщает Роскосмос.

В пятницу в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 космодрома Байконур расчеты ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и Космического центра «Южный» проводят стыковку космической головной части с ракетой-носителем.

«Протон-М» и РБ «Бриз-М» готовят к выводу в космос китайского космического аппарата «АзиаСат-7». Пуск российской ракеты космического назначения намечен на 25 ноября.