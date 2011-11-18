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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Роскосмос продолжает подготовку к запуску китайского спутника АзиаСат-7

18 ноября 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Продолжаются работы по подготовке к пуску российской ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз-М», сообщает Роскосмос.
В пятницу в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 космодрома Байконур расчеты ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и Космического центра «Южный» проводят стыковку космической головной части с ракетой-носителем.
«Протон-М» и РБ «Бриз-М» готовят к выводу в космос китайского космического аппарата «АзиаСат-7». Пуск российской ракеты космического назначения намечен на 25 ноября.
ЕП

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