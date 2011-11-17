Геологи объяснили хаотический рельеф спутника Юпитера

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17 ноября 2011, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Американские геологи выяснили, что на хаотический рельеф спутника Юпитера Европу оказали влияние подледные озера.

Ученых из США интересовал рельеф двух регионов юпитерианского спутника - Хаос Конамара и Тера Макула.

На снимках, сделанных станцией «Галлилео» в 90-х годах ХХ века, хорошо видно хаотическое устройство обоих регионов.

Хаос Конамара и Тера Макула представляют собой нагромождение долин, возвышенностей и равнин. Как правило, такой рельеф - результат эрозии. Но ледяная поверхность Европы заставляет отвергнуть эту гипотезу, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature. В своей новой работе американские ученые объясняют, что согласно современным представлениям, воздействие приливных сил со стороны Юпитера приводит к тому, что внутренности его спутника Европы разогреваются. И из-за действия этих сил в ледяном щите возникают восходящие потоки льда, которые сталкиваются с верхней частью щита. Из-за механических причин , например, трения, часть льда растапливается, и образуется подледное озеро, сообщает Лента.ру.

Вода давит на ледовый покров снизу, и со временем раскалывает его на части. После этого вода проникает в трещины и замерзает. В результате над когда-то существовавшим подледным озером образуется хаотический рельеф. По словам исследователей, к своей теории они пришли, изучив взаимодействие подледных вулканов с покрывающей их замерзшей водой на Земле.