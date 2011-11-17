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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Геологи объяснили хаотический рельеф спутника Юпитера

17 ноября 2011, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Американские геологи выяснили, что на   хаотический рельеф спутника Юпитера Европу оказали влияние  подледные озера.
Ученых из США интересовал рельеф двух регионов юпитерианского спутника - Хаос Конамара  и Тера Макула. 

На снимках, сделанных станцией «Галлилео» в 90-х годах ХХ  века, хорошо видно хаотическое устройство обоих регионов.
Хаос Конамара  и Тера Макула  представляют собой нагромождение долин, возвышенностей и равнин.  Как правило, такой  рельеф - результат эрозии. Но  ледяная поверхность Европы заставляет отвергнуть эту гипотезу, пишут исследователи  в статье, опубликованной  в журнале Nature.  В своей новой работе американские ученые объясняют, что  согласно современным представлениям, воздействие приливных сил со стороны Юпитера приводит к тому, что внутренности  его спутника Европы разогреваются.  И из-за действия этих сил в ледяном щите возникают восходящие потоки льда, которые сталкиваются с верхней частью щита.  Из-за механических причин ,  например, трения,  часть льда растапливается, и образуется подледное озеро, сообщает Лента.ру.

Вода давит на ледовый покров снизу,  и со временем раскалывает  его на части.  После этого вода проникает в трещины и замерзает. В результате над когда-то существовавшим подледным озером образуется хаотический рельеф. По словам исследователей, к своей теории они пришли, изучив взаимодействие подледных вулканов с покрывающей их замерзшей водой на Земле.

ИЧ

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