Британские учёные: люди с высоким коэффициентом интеллекта склонны к наркомании

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17 ноября 2011, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта prof-world.ru

Ученые выяснили, что люди с высоким интеллектом в большей мере склонны к потреблению наркотиков, нежели их менее умные собратья. К такому выводу пришли сотрудники Университета Кардиффа в Уэльсе в результате масштабного исследования.

Упомянутый научный проект, в котором приняли участие более 8 тыс. человек, стартовал в 1970г. Его целью было выяснить причины развития наркотической зависимости.

Участники эксперимента еще будучи детьми, в возрасте 5 и 10 лет прошли тесты на IQ. После этого ученые встречались с ними, когда испытуемым исполнялось 16 и 30 лет, изучали данные от их лечащих врачей. Исследователей интересовала ситуация с употреблением наркотиков, сообщает радио "Маяк".

В итоге оказалось, что те, кто показал высокие результаты тестов на интеллект в детстве, к 16 годам уже пробовали легкие наркотики. К 30 годам свыше 35% испытуемых мужчин с высоким IQ курили марихуану. В то же время у женщин аналогичный показатель был намного ниже - только 16% умных 30-летних дам пробовали этот наркотик.

Руководитель исследования профессор Джеймс Уайт выдвинул гипотезу, объясняющую полученные результаты. По его мнению, развитые интеллектуально люди более склонны экспериментировать и открывать для себя в жизни новые вещи, обогащая свой опыт.