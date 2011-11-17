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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Американский учёный: рост "звена" между человеком и обезьяной - метр с кепкой

17 ноября 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Американский палеохудожник Джон Гурше создал потрет австралопитека седиба - примата, которого ряд ученых считают первым представителем рода людей и который претендует на звание недостающего звена между человеком и обезьяной. 

Художник воссоздал образ Карабо (что означает "ответ") - мальчика в возрасте около 13 лет, найденного во время раскопок в пещере Южной Африки. Рост Карабо составлял примерно 1,3 м, жил он около 2 млн лет назад, пишет Daily Mail.
По словам профессора эволюционной биологии в университете Уитуотерсренд (Южная Африка) Ли Бергера, детально воссоздать образ Карабо удалось благодаря тому, что его череп хорошо сохранился.
Останки нового вида древних людей были обнаружены в Южной Африке в 2010г. Л.Бергер считает, что австралопитек седиба по ряду признаков лучше подходит на роль предка рода Homo, нежели считающийся в настоящее время таковым человек умелый, и является переходным звеном между предками людей и древними приматами.
Австралопитеки седиба одновременно похожи как на людей, так и на современных шимпанзе. С людьми их роднят короткие пальцы, схожее с человеческим устройство черепной коробки и ноги, приспособленные для ходьбы. Мозг этих австралопитеков также больше похож на мозг людей, чем на мозг других представителей рода австралопитеков.

ЛБ

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