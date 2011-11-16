Состоялся четвертый «Технологический прорыв»

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16 ноября 2011, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

В ТПП РФ состоялся IV Инновационно-промышленный форум «Технологический прорыв. Механизмы формирования национальной инновационной системы».

Организаторы Форума – ТПП РФ и РАИР (Российская ассоциация инновационного развития) при поддержке Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы ФС РФ.

В повестку Форума были включены следующие вопросы: нормативно-правовые аспекты инновационного развития; механизмы стимулирования внедрения научных разработок; инновационное развитие как составная часть промышленной политики России; роль государственного заказа в формировании спроса на инновационную продукцию; техническое регулирование и новые стандарты как стимул внедрения российских инноваций; налоговые льготы инновационному бизнесу и т.д.

В рамках форума состоялся обмен мнениями участников инновационных процессов относительно формирования национальной инновационной системы как комплекса законодательных, институциональных и финансовых мер поддержки инновационных предприятий.

Открыл и вёл заседание вице-президент ТПП РФ Александр Захаров.

Он зачитал приветствие участникам Форума Президента ТПП РФ Сергея Катырина, в котором, в частности, отмечалась тройственная цель мероприятия – развитие инновационного предпринимательства в стране, адаптация отечественной законодательной базы к инновационным процессам и повышение эффективности отбора кадров для инновационной промышленности. В рамках содействия инновационным процессам ТПП РФ сосредоточилась, в том числе, на создании региональных центров коммерциализации технологий и предпосевной подготовки инновационных проектов, а также на патронате над бизнес-инкубаторами и технопарками, отмечается в приветствии.

В отношении региональных центров коммерциализации разработок Александр Захаров отметил, что их создание уже обсуждалось в рамках переговоров руководства ТПП РФ с Инновационным центром «Сколково» и региональными администрациями.

Затем участников форума приветствовал первый заместитель председателя Комитета по науке и наукоёмким технологиям Государственной Думы ФС РФ, Председатель Правления НП «РАИР» Андрей Кокошин, выразивший надежду на то, что проведение данного форума придаст дополнительный импульс инновационным процессам в России.

Директор инвестиционного Департамента «Сколково Био-медикал кластер» Ян Хамфери-Смит заявил, что инновационный центр «Сколково» получил 1200 заявок от малых и средних инновационных предприятий на размещение в центре. Одобрено 200 заявок. На повестке дня – создание совместно с мировым IT-гигантом CISCO полуавтоматической базы данных о возможностях российских инновационных предприятий, которая будет в дальнейшем объединена с аналогичными базами за рубежом. В этой работе ИЦ «Сколково» рассчитывает на помощь региональных ТПП, подчеркнул Ян Хамфери-Смит.

Заместитель председателя Правления ОАО «МСП-Банка» Надежда Мартынова рассказала о принципе отбора партнёрских банков, через которые, помимо лизинговых компаний и микрофинансовых организаций, «МСП-Банком» осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса на местах, а также о кредитных продуктах для инновационных предприятий, разработанных банком в рамках программы «Финансирование для инноваций и модернизации» (программы ФИМ).

Особый акцент в своём выступлении Надежда Мартынова сделала на разработку «инновационного лифта» для финансирования инновационных компаний на всех четырёх стадиях процесса – допосевной, посевной, раннего развития и расширения и роста. В «МСП-Банке» также разработана концепция «Энергоэфективность», позволяющая относить компании к энергоэффективным по ряду критериев. Развитию инновационных процессов будет способствовать и недавно созданный «МСП-Банком» венчурный фонд «МИР» (Модернизация, Инновации, Развитие), заключила Надежда Мартынова.

Генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев отметил слабость российских институтов развития инноваций, предложив в целях форсированного инновационного прогресса изменить саму парадигму общественного мышления в направлении творческого труда. Также Александр Агеев считает необходимым создание федерального агентства развития инноваций, аналогичного американскому агентству DARPA.

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по промышленному развитию, советник председателя Совета директоров ОАО «АФК Система» Владимир Рудашевский выступил с критикой существующих институтов развития, заметив, что с предложениями по развитию инноваций следует обращаться не к государству, а к бизнесу, предоставляя ему детально проработанные платформы для финансирования той или иной производственной сферы.

Заведующий отделом по развитию инновационного предпринимательства Департамента по развитию предпринимательства и инновационной деятельности ТПП РФ Александр Ломаченко ознакомил участников форума со структурой ТПП РФ. По его мнению, сложившаяся структура ТПП РФ обладает рядом несомненных конкурентных преимуществ для превращения Палаты в опорную сеть национальной инновационной системы.

Созданный при Палате Торгово-промышленный инновационный фонд и создаваемые региональные центры коммерциализации технологий, предпосевной подготовки инновационных проектов призваны обеспечить поддержку инноваций в субъектах РФ. Патронат Палаты над бизнес-инкубаторами и технопарками дополнит систему стимулирующих инновации мер.

В ближайшие планы ТПП РФ, продолжил Александр Ломаченко, входит создание интернет-портала «Инновационный навигатор ТПП РФ», ключевым проектом которого станет «Инновационная карта России» с максимально подробной информацией для потенциальных инвесторов, а также передача территориальным ТПП дополнительных полномочий в сфере поддержки предпринимательства, популяризация инновационной деятельности в СМИ.

Палатой уже подписаны трёхсторонние соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности с 11 субъектами РФ, готовятся к подписанию аналогичные соглашения с Калужской, Воронежской, Нижегородской и Ростовской областями, заключил Александр Ломаченко.

Декан факультета инновационно-технологического бизнеса Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Зинов рассказал о планах создания центров инновационного развития в 70 региональных филиалах Академии. Данная структура займётся обучением специалистов в сфере управления инновациями – от создания нового продукта и развития инфраструктуры до коммерциализации научных разработок и решения стратегических задач инновационного развития. В заключение Владимир Зинов предложил ТПП РФ доработать профессиональные стандарты инновационного проектного менеджмента для конкретизации программ обучения в создаваемых центрах.

Академик-секретарь отделения «Образование и устойчивое развитие» РАЕН Александр Арменский подчеркнул принципиальную разницу между научным и инновационным проектом и дал развёрнутые определения инновационному и модернизационному проекту, а также инновационной продукции. Бизнес, по его мнению, должен в рамках частно-государственного партнёрства получать высококачественные проекты с полностью оплаченными государством НИОКР.

Президент Делового совета Среднеатлантических штатов Америки и России Вэл Коган пригласил российских инноваторов к активному участию в российско-американской неделе делового сотрудничества. В рамках мероприятия можно будет не только изучить американский опыт развития инноваций, но и создать систему взаимодействия с американской инновационной системой.

Генеральный директор НП «Российская ассоциация инновационного развития» Марина Шичкина предложила создать в регионах центры инновационного развития, которые могли бы объединить усилия государства, бизнеса и научно-образовательной сферы. На фоне падающей предпринимательской активности в стране создание таких центров, считает она, является самой насущной необходимостью и для экономики, и для социальной сферы.

Директор Института правовых проблем инновационных процессов и предпринимательства (РГУИТП), член-корреспондент Международной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС) Василий Горюнов посетовал на отсутствие в стране правового поля для ускоренного развития инноваций и призвал перенимать передовой зарубежный опыт создания региональных инновационных корпораций. Только корпоративное развитие регионов, по его мнению, будет способно возместить недостаток высококвалифицированных инженеров, управленцев, законодателей, рабочих и техников, ощущаемое сегодня практически повсеместно.

Генеральный директор Концерна «Наноиндустрия» Михаил Ананян пожаловался на незаинтересованность крупного бизнеса в финансировании отечественных наноразработок, высокие ставки по банковским кредитам для инновационных предприятий и бюрократизацию их работы с корпорациями развития. В своём выступлении он сосредоточился на необходимости структурирования базиса наноиндустрии, начиная с анализа задач потребительского рынка, его требований к новым материалам и секторам экономики. На базе данного исследования следует сформировать технологическую цепочку производства нанопродуктов. Работе в данном направлении способствует созданный Концерном на базе технопарка «Слава» Центр профориентации по использованию нанотехнологий в интересах промышленных предприятий, заключил Михаил Ананян.

Резюмируя итоги обсуждения, вице-президент ТПП РФ Александр Захаров пообещал, что системные предложения, прозвучавшие на заседании, будут представлены руководству страны, в частности, разработчикам «Стратегии 2020», деловая встреча руководства Палаты с которыми состоится в ближайшее время.

В рамках форума была проведена презентационная сессия и торжественное награждение победителей открытого конкурса инновационных проектов «ЭРА нового качества жизни». Из 51 проекта, представленных на конкурс, компетентным жюри было отобрано 10.

За проект «Плазменное напыление сверхвысокомолекулярного полиэтилена и композиций на его основе» был награждён Николай Ушаков (Москва), за проект «Озонокаталитические методы очистки» - Дмитрий Татеосов (Москва), за проект «Создание лазерного комплекса для термообработки деталей и организация Центра коллективного пользования» – Олег Чухланцев (Москва), за проект «Экологический фитодизайн: сад на стене» - Дарья Трутнева (Пермь), за проект «Выведение на рынок посадочного материала на базе уникальной технологии «микроклонирования» и биостимуляции» - Татьяна Галдина (Воронеж), за проект «Озоновый измельчитель резины» - Дмитрий Нестеренко (Москва), за проект «Комплекс физиотерапевтический «Диабетозон-ММ» - Валерий Педдер (Омск), за проект «Наземная структура ГЛОНАСС/GPSдля высокоточного позиционирования» – Сергей Сорокин (Омск), за проект «Высокоэффективные и энергосберегающие источники света» - Владимир Левченко (Москва), за проект «Оптимальное управление режимом загрузки основного оборудования электростанции как важнейшая составляющая программы энергетического обследования электростанции» - Владимир Летун (Екатеринбург).

Подарки победителям конкурса были предоставлены Академией китайской культуры и медицины «Тянь-Жень».

После пленарного заседания Форум продолжил работу в секционном режиме. На секциях, в частности, рассматривались такие вопросы, как: стратегия регионального инновационного развития и инфраструктура инноваций; институты развития; бизнес-ангельское и венчурное инвестирование: возможности и тенденции; инновационные подходы к формированию и развитию системы поддержки исследовательской, творческой и профессионально-ориентированной активности молодежи.