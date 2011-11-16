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16 ноября 2011, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр из фильма "Идеальный муж" (An Ideal Husband)

Генетики университетов США и Канады выяснили, как можно распознать идеального партнёра — заботливого и любящего. Женщине достаточно рассказать ему о своих проблемах и сосредоточиться не на его ответах, а на поведении.

Мужчины, которые кивают, улыбаются партнерше и выражают сочувствие, скорее всего являются носителями так называемого "гена объятий", влияющим на их поведение и превращающим их в добрых и заботливых мужей. Таковы выводы нового исследования, проведённого американскими и канадскими учёными-генетиками.

В рамках данного научного проекта учёные записали на видео, как 23 человека рассказывают возлюбленным о своих проблемах. Затем эти видеозаписи в течение 20 секунд демонстрировались людям, совершенно незнакомым с упомянутыми парами. Незнакомцы — свыше 100 человек - должны были оценить, насколько добрым, заботливым и надежным кажется им человек, который выслушивает своего партнера.

Женщины и мужчины, которые воспринимались сторонними наблюдателями как самые добрые и отзывчивые, как правило, обладали геном, который обуславливает высокое содержание в организме гормона окситоцина — так называемого "гормона заботы", отвечающего за отзывчивость и внимание по отношению к другим людям, в основном возлюбленным и родственникам.

"Наше исследование показывает, что даже небольшое генетическое изменение оказывает существенное влияние на поведение человека, и эти изменения в поведении быстро замечают другие люди." - сообщил руководитель данного научного проекта Александр Коган из университета Торонто, передаёт RBC.

Перед записью видео все пары, участвовавшие в исследовании, прошли генетические тесты, целью которых было выяснить, каким типом гена, ответственного за окситоцин, они обладают. Существуют три типа этого гена — G, который связан с заботой и чуткостью по отношению к близким людям, тип A, связанный с эгоизмом и бессердечием и смешанный тип AG, в котором соединены два предыдущих.

Ученые выяснили, что из 10 людей на видео, которых независимые наблюдатели сочли наименее заботливыми и наименее надежными, 9 человек обладали геном типа A. В то же время из 10 человек, которых охарактеризовали как наиболее надежных и добрых, у 6 был ген типа G. При этом наиболее четкая связь между поведением заботливого и участливого человека и наличием гена типа G просматривалась у мужчин.