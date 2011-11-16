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16 ноября 2011, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Последний аналоговый "Союз ТМА-22", стартовавший накануне с космодрома Байконур с российско-американским экипажем на борту, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Корабль причалил к стыковочному узлу модуля "Поиск" в 09:24 мск в автоматическом режиме. Успешную стыковку представители российского и американского космических агентств, специалисты ЦУП, журналисты и гости встретили аплодисментами. Примерно в 11:55 космонавты должны открыть люки и перейти на борт МКС.

Корабль "Союз ТМА-22" доставил на орбиту экипаж следующей длительной экспедиции на МКС - россиян Антона Шкаплерова, Анатолия Иванишина и астронавта НАСА Дэниела Бербанка. Им предстоит проработать на орбите чуть более четырех месяцев. В программе полета экспедиции - прием и разгрузка двух российских грузовых кораблей "Прогресс", а также запуск научного микроспутника "Чибис" с помощью отработавшего свой срок "грузовика". Космический аппарат, разработанный российскими учеными, предназначен для изучения молниевых разрядов в атмосфере Земли.



В план экипажа входят и внекорабельные работы в интересах российского сегмента. Космонавты должны будут перенести с одного модуля на другой грузовую стрелу и установить на внешней поверхности станции дополнительные противометеоритные панели. Выход в открытый космос проведут Шкаплеров и Олег Кононенко, который прибудет на МКС в конце декабря.