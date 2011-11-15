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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Наука

В космосе есть туннели, через которые можно переместиться в другое время

15 ноября 2011, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Туннели, через которые можно переместиться в другие Вселенные и даже в другое время, существуют. Предположительно они образовались, когда Вселенная только зарождалась и пространство «кипело» и искривлялось.
Этим природным «машинам времени»  дали название – «кротовая нора». От «черной дыры» нора отличается тем, что туда можно не только попасть, но и вернуться обратно, сообщает телестудия Роскосмоса.
 
Игорь Новиков, заместитель директора Астрокосмического центра ФИАН, член-корреспондент РАН: «В данном случае речь идет об очень необычных объектах, которые были открыты в теории Эйнштейна. Согласно этой теории, в очень сильном поле происходит искривление пространства, и время, оно то скручивается, то замедляется, вот такие фантастические свойства»
 
Эти необычные объекты ученые назвали - «кротовые норы». Это вовсе не человеческое изобретение, создать машину времени пока способна только  природа. Сегодня астрофизики лишь гипотетически доказали существование «кротовых нор»  во  Вселенной. Дело за практикой. Поиск «Кротовых нор» - одна из главных задач современной астрономии.
 
 Одно из мест обитания  «кротовых нор» - центры галактик. Но здесь главное не перепутать их с «черными дырами» - огромными объектами, которые также находятся в центре галактик. Масса их  - миллиарды наших Солнц. При этом черные дыры обладают мощнейшей силой притяжения, она настолько велика, что даже свет не может вырваться оттуда, поэтому разглядеть в обычный телескоп их невозможно. Сила притяжения «кротовых нор» также огромна, однако если заглянуть вовнутрь «кротовой норы»,  можно увидеть свет  прошлого.
Сегодня открыто более трехсот «черных дыр».  От Земли до ближайшей,  то есть до центра нашей галактики, Млечный путь - 25 тысяч световых лет. Если окажется, что эта «черная дыра» - «кротовая нора» -коридор для путешествия во времени, человечеству до него лететь и лететь.

ЕП

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