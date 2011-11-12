Российские и европейские специалисты в очередной раз безуспешно попытались связаться с межпланетной станцией "Фобос-Грунт". Стартовавшая на днях с Байконура станция не смогла отправиться к Марсу и зависла на околоземной орбите.



Все попытки связаться с "Фобосом", которые были предприняты в ночь с пятницы на субботу и в субботу утром, ни к чему не привели. Возможно, теперь Роскосмос сделает упор на лунные миссии как более реализуемые, и уже во время них будет отрабатывать технологии для межпланетных станций, предполагают СМИ. Речь идет о космических станциях "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс", передает Росбалт.





