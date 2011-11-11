На Байконуре продолжается подготовка космического аппарата «Амос-5»

Пресс-служба Роскосмоса сообщает, что на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску телекоммуникационного спутника «Амос-5» (AMOS-5).

Запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и кластером из двух спутников – российского «Луч-5А» и израильского «Амос-5» запланирован на декабрь.

Телекоммуникационный спутник «Амос-5» изготовлен в ОАО «ИСС имени М.Ф.Решетнева» на базе платформы «Экспресс-1000Н» по заказу Spacecom Ltd. При массе около 1500 килограммов спутник несет 18 транспондеров C-диапазона и 16 Ku-диапазона. Предполагается, что на геостационарной орбите космический аппарат проработает не менее 15 лет.