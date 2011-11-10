Станции Европейского космического агентства в ночь на 11 ноября попробуют получить телеметрическую информацию с российской автоматической межпланетной станции "Фобос-грунт".



В настоящее время "Фобос-грунт", который стартовал с Байконура в ночь на среду, находится на околоземной, так называемой опорной орбите. На траекторию полёта к Марсу станция не вышла, так как при отделении от ракеты-носителя не заработала двигательная установка. В российском представительстве Европейского космического агентства сообщили, что будут предприняты три попытки связаться с аппаратом, передают Вести.ру.

Запуск АМС был произведен с космодрома Байконур ночью 9 ноября с помощью ракеты-носителя "Зенит-2SБ". Выход на опорную орбиту Земли был осуществлен через 688 секунд. Спустя два часа после начала полета аппарат потерял ориентацию. С каждым оборотом вокруг Земли аппарат теряет высоту и скорость. Если экспертам не удастся реанимировать "Фобос", он упадет. При прохождении через атмосферу станция сгорит не полностью, и на Землю могут упасть довольно большие ее обломки.



Российская марсианская миссия - первая за 15 лет. На неё затрачено уже около пяти миллиардов рублей. Главная цель экспедиции - получение образцов грунта Фобоса, ближайшего спутника Марса.