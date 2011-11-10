//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Наука

Европейские специалисты попробуют связаться с "Фобос-грунтом"

10 ноября 2011, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Европейские специалисты попробуют связаться с "Фобос-грунтом"
vesti.ru

Станции Европейского космического агентства в ночь на 11 ноября попробуют получить телеметрическую информацию с российской автоматической межпланетной станции "Фобос-грунт".

В настоящее время "Фобос-грунт", который стартовал с Байконура в ночь на среду, находится на околоземной, так называемой опорной орбите. На траекторию полёта к Марсу станция не вышла, так как при отделении от ракеты-носителя не заработала двигательная установка. В российском представительстве Европейского космического агентства  сообщили, что будут предприняты три попытки связаться с аппаратом, передают Вести.ру.

Запуск АМС был произведен  с космодрома Байконур ночью 9 ноября с помощью ракеты-носителя "Зенит-2SБ". Выход на опорную орбиту Земли был осуществлен через 688 секунд. Спустя два часа после начала полета аппарат потерял ориентацию.  С каждым оборотом вокруг Земли аппарат теряет высоту и скорость. Если экспертам не удастся реанимировать "Фобос", он упадет. При прохождении через атмосферу станция сгорит не полностью, и на Землю могут упасть довольно большие ее обломки.

Российская марсианская миссия - первая за 15 лет. На неё затрачено уже около пяти миллиардов рублей. Главная цель экспедиции - получение образцов грунта Фобоса, ближайшего спутника Марса.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому, передал РЕН-ТВ.

//В мире

США расширили санкции в отношении Северной Кореи

США расширили санкции в отношении Северной Кореи

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки расширили санкции против КНДР. Ограничения вводятся в отношении сразу трех группировок хакеров из Северной Кореи.

//В мире

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить число своих военных в Сирии. Об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

//Политика

Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

Официального представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка увильнуть от ответов о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском.

//Интервью

Татьяна Жданок: первый русский депутат Европарламента

Татьяна Жданок: первый русский депутат Европарламента

Сегодня имя Татьяны Жданок хорошо известно за пределами Латвии: евродепутат, которая отстаивает права русскоязычных в Прибалтике. Но мало кто знает, что ранее Татьяна Аркадьевна прошла и суды, и задержания.

//Новости СМИ2

//Общество

Татьяна Голикова сообщила об увеличении размера материнского капитала в 2020 году

Татьяна Голикова сообщила об увеличении размера материнского капитала в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%, и выплата составит 466 тыс. 617 руб. Это будет первая индексация маткапитала за пять лет. В 2015 году размер выплаты был увеличен на 5,5%.

//Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская раздразнила своих поклонников, опубликовав фото из душа

65-летняя Любовь Успенская раздразнила своих поклонников, опубликовав фото из душа

Певица, звезда шансона Любовь Успенская подзадорила своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото из душа. 65-летняя артистка не впервые показывает поклонникам свою шикарную фигуру.

//Шоу-бизнес

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу и предполагаемую возлюбленную Евгения Петросяна раскритиковали пользователи сети за слишком дорогую сумку и "черную штуку на голове", которая на деле является модным объемным ободком.

//Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

В Министерстве культуры хотят, чтобы российские школьники знали песни Элвиса Пресли, групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, Виктора Цоя и «Кино», «Наутилус Помпилиуса», Андрея Макаревича и «Машины времени».

//Здоровье

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.

//Политика

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

//В мире

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в сети.

//Спорт

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

Сегодня, 13-го сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Арсенал». Главный арбитр поединка Павел Кукуян ( г. Сочи).

//Общество

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и легковой автомобиль Skoda столкнулись в пятницу, 13 сентября, вечером на пересечении улиц Чаянова и Фадеева в Тверском районе Москвы. В результате ДТП погибла пассажирка мотоциклиста.

//В мире

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Лишенный лицензии латвийский банк ABLV подал иск в суд на Филиппа Киркорова, чтобы взыскать 651 тысяч евро. Почему возник долг? В 2016 году Филипп Киркоров покупал в Латвии квартиру – и взял на то кредит.

//Здоровье

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в сети.

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Король российской эстрады Филипп Киркоров поет на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся. Киркорову задали вопрос о подарках новобрачным.

//Общество

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Американский эксперт рассказал, как в теории Украина могла бы вторгнуться на территорию российского Крыма Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Полиция заинтересовалась видеозаписью свадебной поездки Ксении Собчак и Константина Богомолова в катафалке. "А гибдд и правда мучает моих водителей почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим".

//В мире

Посол ЕС призвал теснее сотрудничать с Россией

Посол ЕС призвал теснее сотрудничать с Россией

Посол Европейского Союза в Москве Маркус Эдерер в пятницу призвал теснее сотрудничать с Россией. Дипломат убежден, что взаимодействие Евросоюза и РФ следовало бы расширить в самое ближайшее время.

//Шоу-бизнес

В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась ранее сегодня.

//В мире

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

На юго-восток Испании обрушились ливни и сильнейший ветер. Метеорологи говорят, что это самое сильное наводнение за последние 100 лет.

//Общество

Пожар вспыхнул на электроподстанции в Петербурге

Пожар вспыхнул на электроподстанции в Петербурге

В Петербурге, в пятницу, 13 сентября, возгорание произошло на электроподстанции на улице Коммуны в Красногвардейском районе. По данным 5-tv.ru, огнем охвачены трансформаторы. Пожару присвоен первый номер сложности.

//Шоу-бизнес

Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов

Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии певицы Валерии в необычном алом платье с большим цветком. Снимок, о котором идет речь, был сделан накануне в Государственном Кремлевском дворце.

//Общество

В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника

В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника

В Санкт-Петербурге в сентябре впервые зацвели яблони, а на дачах в Ленинградской области - малина и клубника. В северной столице в этом году стоит аномально теплый первый месяц осени.

//Здоровье

Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины

Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на инфаркт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась в российской блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция

Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 13 сентября, сделал резонансное заявление. Он рассказал, в какую сумму властям страны ежегодно обходится нелегальная миграция.

//В мире

МИД Чехии выразил протест послу РФ из-за заявления Мединского о ситуации с памятником Коневу в Праге

МИД Чехии выразил протест послу РФ из-за заявления Мединского о ситуации с памятником Коневу в Праге

МИД Чехии выразил протест послу России Александру Змеевскому в связи с заявлением министра культуры Владимира Мединского о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

//Происшествия

В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа

В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа

Вечером в пятницу, 13 сентября, стало известно, что в Москве трехлетний ребенок случайно сорвался и выпал из окна 11-го этажа жилого дома. Согласно последней информации источников, малыш выжил.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны", популярный актер Илья Глинников оплатил 139 штрафов, чтобы не лишиться своего автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в госавтоинспекции.

//В мире

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок. Ранее сотрудники СМИ не раз выражали мнение, что политик и бизнесмен злоупотребляет автозагаром.

//Новости СМИ2

//Общество

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде врачи четырех отделений областной детской клинической больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения зарплаты и оплаты переработок.

//В мире

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

ВСУ несут массовые потери в зоне конфликта в Донбассе во время «хлебного перемирия». Соответствующую информацию озвучил Андрей Билецкий, основатель полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

//Шоу-бизнес

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Ксения Собчак и Константин Богомолов после регистрации в ЗАГСе и венчания в храме прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру в самом центре столицы.

//Шоу-бизнес

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Всемирно известная британская певица Адель официально подала на развод с мужем после трех лет брака. Артистка еще в апреле текущего года рассказала, что их с супругом отношения "дали трещину".

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

В пятницу, 13 сентября, в средствах массовой информации появились данные о том, что минувшим летом в дом Анастасии Заворотнюк вызывали "скорую помощь" из-за сильной головной боли у актрисы.

//В мире

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Александр Турчинов объяснил, что мешает Украине объявить войну Российской Федерации. Точка зрения бывшего главы Совнацбеза соседнего государства приведена в сообщении, размещенном на его сайте.

//Новости МирТесен

//Общество

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в столичный регион придут дожди и похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 13 сентября, заявил, что такая погода задержится в Москве и области надолго.

//Происшествия

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Под Калининградом водитель электромобиля не справился с управлением и упал с набережной на пляж. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

//Культура

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры в четверг, 12 сентября.

//В мире

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который во время пожара находился в соборе Парижской Богоматери в Париже. Работа над этим произведением искусства была закончена в 1838 году.

//Политика

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму выходец из Нигерии Ханса Дуглас, врач, стал депутатом в горсовете Армянска. Ханса Дуглас переехал в Крым в прошлом году по программе "Земский доктор" и устроился врачом в Армянске.

//Шоу-бизнес

Поклонники считают, что Виторган неоднозначно отреагировал на свадьбу Собчак

Поклонники считают, что Виторган неоднозначно отреагировал на свадьбу Собчак

Поклонники Максима Виторгана считают, что мужчина отреагировал на свадьбу своей бывшей супруги Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. По мнению многих, его реакция является неоднозначной.

//В мире

Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Министерство транспорта Российской Федерации и авиационные власти Чехии в ходе консультаций договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай

Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: поджог сарая в Тверской области, енот-«самоубийца» в Костроме и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в среду, 13 сентября, в рамках беседы с журналистами назвал ключевые условия для вступления Украины в организацию.

//Шоу-бизнес

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Ксения Собчак показала, какими кольцами они обменялись в ЗАГСе с Константином Богомоловым. Она опубликовала фото, на которым запечатлены их с мужем руки с кольцами на безымянных пальцах и пустая коробочка.

//Происшествия

В центре Москвы спасли женщину, тонувшую в реке

В центре Москвы спасли женщину, тонувшую в реке

Днем в пятницу, 13 сентября, из реки в центре Москвы вытащили тонувшую полуобнаженную женщину. Инцидент, согласно последним данным, произошел в районе Пречистенской набережной в Хамовниках.

//Жаркое из блогов

Потусторонняя медицина

Потусторонняя медицина

Каждое соприкосновение с германской медициной вызывает у меня приступ копролалии (навязчивое, импульсивное и непреодолимое влечение к произношению нецензурной брани - психологический словарь).

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
4

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
5

Мнение юриста относительно выходок пародиста

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры