Глава Роскосмоса Владимир Поповкин сегодня на космодроме Байконур сообщил, что при выведении российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» на траекторию отлета к Марсу сложилась нештатная ситуация. По словам Поповкина, маршевая двигательная установка не сработала, не было ни одного из двух включений.

Станция «Фобос-Грунт» была запущена в ночь на среду, в 0.16 мск, с космодрома Байконур в Казахстане. После отделения станции от ракеты-носителя «Зенит-2SB» должно было произойти два включения маршевой двигательной установки станции, после чего она должна была выйти на отлетную орбиту к Марсу, передает РИА Новости.

Поповкин предположил, что космический аппарат «не смог переориентироваться с Солнца на звезды». «Трасса сложная. Могло так получиться, что не была дана команда датчикам на включение двигательной установки», - отметил глава Роскосомоса. Поповкин подчеркнул, что это нештатная ситуация, но она рабочая, и была предусмотрена при разработке проекта. Также был предусмотрен порядок действий в такой ситуации. На перезагрузку программы у специалистов есть трое суток.

По словам Поповкина, будет перезаложена программа космического аппарата. «Орбита, на которой находится аппарат - опорная. Никакие баки не сброшены, топливо не было потрачено», - уточнил глава Роскосмоса.