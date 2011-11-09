Угрожавший Земле гигантский астероид пролетел мимо

Гигантский астероид 2005 YU55 во вторник в 15.28 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду, в 03.28 по московскому времени) пролетел мимо Земли на расстоянии 325,1 км от ее центра. По данным NASA, 2005 YU55, миновал нашу планету, на немного большем расстоянни, чем рассчитывали эксперты.

Время максимального сближения с Землей космическое ведомство США спрогнозировало точно. NASA хочет получить самую подробную информацию о строении 2005 YU55, характере его поверхности, форме, размере и других характеристиках. Космический «пришелец» имеет сферическую форму, достигает в диаметре 400 метров и оборачивается вокруг собственной оси один раз каждые 18 часов. По данным Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине, почти такой же огромный астероиод в последний раз приближался на такое же расстояние к Земле, как 2005 YU55, в 1976 году.

Наблюдение за астероидом 2005 YU55 началось 4 ноября. Для этого задействованы радиотелескоп в Голдстоне и обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, сообщает ИТАР-ТАСС.

NASA проявляет особый интерес к астероидам, после тго, как президент США Барак Обама поставил задачу осуществить высадку американских астронавтов на одном таком объекте к 2025 году.

Напомним, американские эксперты рассчитали гипотетические последствия прямого удара астероида в Землю.