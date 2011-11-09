Шакира торжественно открыла свою звезду на Аллее славы в Голливуде (ВИДЕО)

Колумбийская певица Шакира торжественно открыла свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Накануне на мероприятии присутствовали сотни поклонников артистки - ставшей дважды лауреатом престижной американской премии "Грэмми".



"Я хотела бы поблагодарить всех вас", - заявила Шакира, передает агентство АР. Шакира, прославившейся такими песнями как Waka Waka и Whenever, Wherever, посвятила свою звезду своим поклонникам, а также испано-язычному населению США.



Шакира, полное имя которой звучит как Шакира Исабель Мебарак Риполль родилась 2 февраля 1977 года в Колумбии. Ее имя в переводе с арабского означает "благодарная", а с хинди - "богиня света".



Певица известна не только своими музыкальными успехами, но и благотворительной деятельностью. В 1997 году исполнительница основала благотворительную организацию "Фонд босых ног", сообщает РИА Новости. Миссия этой организации - привлечение средств для спонсирования школ для детей из малоимущих семей в Колумбии и других странах Латинской Америки.



Певица также является послом доброй воли ЮНИСЕФ.