Через несколько часов после успешного старта с космодрома Байконур в среду при попытке вывода на орбиту автоматической межпланетной станции "Фобос-Грунт" сложилась нештатная ситуация.

АМС "вышла на опорную орбиту, топливо не потрачено, у нас есть трое суток для перезакладки программы", сообщил утром в среду глава Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин, передаёт ИТАР-ТАСС.



Это была первая межпланетная миссия России за последние почти 15 лет. В случае успеха станция через три года должна была доставить на Землю около 200 г грунта Фобос – спутника Марса.