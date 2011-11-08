Ракета «Зенит-2SБ» с межпланетной станцией «Фобос-Грунт» готова к запуску

Межпланетная станция "Фобос-грунт" готова к запуску. Предстоящей ночью она отправиться к спутнику Марса. Главной целью миссии, которая продлится три года, станет доставка на Землю образцов грунта со спутника Красной планеты. Учёные надеются, что это поможет им ответить на многие вопросы о происхождении Вселенной.

На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая рассмотрела итоги трехдневных испытаний на стартовом комплексе ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-2SБ», предназначенной для выведения на орбиту российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Фобос-Грунт».

Заслушав доклады руководителей работ, государственная комиссия приняла решение о готовности РКН к заправке компонентами топлива и пуску, сообщил Аргументам.ру представитель пресс-службы Роскосмоса.

Пуск РКН «Зенит-2SБ» с АМС «Фобос-Грунт» запланирован на 00.16 мск 9 ноября с.г.

Межпланетная станция "Фобос-Грунт" создана с использованием новейших технологий, рассказывают в Роскосмосе. Совершенно новая архитектура и элементная база рассчитана на работу в жестких условиях открытого космоса. Такого последние десятилетия в России не строили.

На борту – настоящий внеземной научный институт. Пока аппарат не закрыли обтекателем, удалось разглядеть некоторые его уникальные приборы. На солнечных батареях - специальные датчики для анализа солнечной активности. Даже специальные ноги у посадочного модуля снабжены научной аппаратурой.

"Одна нога, вторая нога, и третья сверху. На них, как на опору будет уже садиться космический аппарат, и на этих трех ногах у нас расположены еще приборы – термофоб для проведения измерения физических свойств грунта и температуры", - объясняет конструктор по научной аппаратуре НПО им. С.А.Лавочкина Борис Новиков.

Почти год продлится перелет станции от Земли до Фобоса. Дальше – отделение маршевой установки и китайского микроспутника "Инхо" для изучения Марса. После этого запускаются специальные прижимные посадочные двигатели.

"Целый комплекс двигателей, который не только позволяет стабилизировать аппарат и наводить его в какую-то точку, но также прижимать его к поверхности Фобоса", - отмечает конструктор по научной аппаратуре НПО им. Лавочкина.

Миссия аппарата "Фобос-Грунт" завершится через три года, в 2014 году. На Землю вернется 7-килограммовая капсула с внеземным реликтовым веществом, весом не более 200 граммов.