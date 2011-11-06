Эксперты рассчитали гипотетические последствия прямого удара астероида в Землю

Эксперты НАСА рассчитали гипотетические последствия прямого удара астероида в Землю. Астероид, который в диаметре достигает четырёхсот метров, по расчетам специалистов, пройдет мимо нашей планеты во вторник, 8 ноября. Наблюдать за приближающимся небесным телом в телескоп за астероидом в НАСА будут по четыре часа в день.

Согласно рассчетам сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, гипотетические последствия прямого удара астероида в Землю - 7-ми балльное землетрясение и цунами высотой более 20-ти метров. В земле образовалась бы шестикилометровая воронка.

Американское космическое ведомство уверено, что астероид Землю не заденет и пройдет на расстоянии от нашей планеты в несколько сотен тысяч километров. В НАСА уверены на 100 процентов, что угрозы нет. И население планеты может быть спокойным.

НАСА с помощью радарных установок и радиотелескопа в Голдстоне (штат Калифорния) уже приступило к наблюдению за движением объекта 2005 YU55. Астероид имеет сферическую форму, достигает в диаметре 400 метров и оборачивается вокруг собственной оси один раз каждые 18 часов. По расчетам Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине (штат Калифорния), астероид минует нашу планету на расстоянии 324,6 тысячи километров (0,85 дистанции между нашей планетой и Луной). Небесное тело сравнимого размера в последний раз приближалось на такое же расстояние к Земле, как 2005 YU55, в 1976 году.