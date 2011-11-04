Ракета с тремя спутниками «Глонасс» стартовала с Байконура

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и тремя спутниками «Глонасс-М» прошел в пятницу, 4 ноября, с космодрома Байконур. Представитель Роскосмоса сообщил, что запуск ракеты осуществлен в расчетное время.

Отделение космических аппаратов от ракеты-носителя запланировано на 22.41 мск. Запланированный ранее на четверг пуск «Протона-М» с тремя космическими аппаратами «Глонасс-М» был перенесен на сутки, на резервную дату, по техническим причинам.

«Аргументы недели» сообщали, что запуск трех космических аппаратов «Глонасс-М» запланирован на 3 ноября.