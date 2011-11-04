В Москве в пятницу завершился эксперимент по имитации пилотируемого полета на Марс. Экипаж из шести добровольцев покинул "корабль" после экспедиции, которая продолжалась полтора года.

В День народного единства была открыта запечатанная 3 июля прошлого года металлическая дверь марсолёта, и 6 членов экипажа "вернулись на Землю".

Участников 520-суточного эксперимента аплодисментами встретили родственники, журналисты, а также специалисты Института медико-биологических проблем, в стенах которого имитировался полет. Поздравить с благополучным возвращением экипаж приехал глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Для членов экипажа вводится режим, во время которого им предстоит пройти медицинское обследование.

Напомним, проект "Марс-500" стартовал в июне прошлого года. В нем приняли участи трое россиян, француз, итальянец и китаец. В августе Роскосмос и Европейское космическое агентство договорились о совместной подготовке полета на Марс, однако сроки назвать затруднились.