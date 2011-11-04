На Байконуре продолжаются работы по программе запуска станции «Фобос-Грунт»
4 ноября 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
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4 ноября 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
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На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем
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За два дня на греческие острова прибыли почти 600 беженцев и мигрантов
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Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время