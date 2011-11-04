На Байконуре продолжаются работы по программе запуска станции «Фобос-Грунт»

В монтажно-испытательном корпусе 41 площадки 42 космодрома проходит подготовка ракеты-носителя «Зенит-2SБ» к стыковке с космической головной частью. После выполнения всех необходимых работ расчеты специалистов ракетно-космической промышленности произведут перегрузку КГЧ на рабочее место для проведения стыковки с ракетой-носителем «Зенит-2SБ», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с российской межпланетной автоматической станцией «Фобос-Грунт» запланирован на 9 ноября.