За рубежом прогнозируют скорый демографический крах России

Накануне в Московском центре Карнеги был представлен доклад ученых Берлинского института населения и развития "Исчезающая мировая держава", согласно которому население России будет сокращаться быстрее, чем предполагает самый пессимистический официальный прогноз.

По прогнозам ученых, уже в 2030 году население России сократится на 15 миллионов. А к 2050 году Россия опустится на 14 место по числу жителей в мире, в стране будет жить не более 116 миллионов человек. Причем, эти цифры учитывают и поток мигрантов.